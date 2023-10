LFA, scivolone interno: Barillà non basta, finisce 1-2 contro il Città di Sant’Agata

Dopo il pareggio ottenuto mercoledì scorso ad Acireale, nel primo recupero di campionato, arriva una pesante sconfitta interna per La Fenice Amaranto nel torneo di Serie D. Al Granillo si impongono i siciliani del Città di Sant’Agata, passati in vantaggio nel primo tempo con l’under Carrozzo anche se subito ripresi da una punizione di Barillà, con dedica al nonno Nino scomparso in settimana.

Negli istanti finali è Lo Grande, altro under, a piazzare il colpo del ko ai danni degli uomini di Trocini. Con solo una gara da recuperare, mercoledì a Reggio contro il Lamezia, La Fenice Amaranto si trova al 12° posto a quota 11 punti. Il Trapani è a punteggio pieno con 8 vittorie in altrettanti match: i 24 punti della capolista sono più del doppio rispetto a quelli dei calabresi.