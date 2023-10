Reggina, la Corte d’Appello risponde al Brescia: udienza rinviata a novembre

Dopo aver trattenuto con riserva la decisione circa l’omologa della Reggina, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha deciso per un rinvio ai sensi dell’art. 348 comma 2 c.p.c. al 27 novembre. Le parti avranno tempo fino alle 10:00 del medesimo giorno per il deposito telematico di note scritte. Tale parere è stato emesso, però, solo nei confronti dell’appello presentato dal Brescia. Si rimane in attesa del pronunciamento circa il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Intanto, in data 20 settembre e quindi cinque giorni prima dell’appello, la Reggina aveva nominato come amministratore unico Armando Campanella, dottore commercialista operativo a Roma. Tale nomina è in attesa di ratifica da parte della Camera di Commercio

