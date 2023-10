LFA sconfitta all’esordio interno: il Siracusa espugna il “Granillo”, 1-2

Non c’è gloria per La Fenice Amaranto all’esordio tra le mura amiche nel campionato di Serie D. Al “Granillo” di Reggio Calabria, il Siracusa passa in vantaggio nella prima frazione con Maggio. Nella ripresa uscita fallosa del portiere Lamberti su Cham in area, e dal dischetto Nino Barillà segna il punto del momentaneo 1-1. Crollano poi le energie alla squadra di mister Trocini: scattato in posizione sospetta, Alma fredda Martinez sul primo palo per l’1-2 finale.

Solo un punto nelle prime due gare per la formazione del presidente Minniti, attesa adesso da costanti turni infrasettimanali tra quelli previsti da calendario, come nel caso di mercoledì 4 ottobre a Portici, e quelli imposti per recuperare i primi due turni saltati. Intanto è stato proposto a Danilo Cucinotti, ex difensore amaranto, un ruolo in dirigenza.

p.f.