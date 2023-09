Cadavere rinvenuto in mare nel Reggino: ipotesi malore

Il cadavere di un uomo e’ stato rinvenuto nel primo pomeriggio nelle acque antistanti la spiaggia di Africo, nella Locride. Secondo quanto si appreso, si tratta di un vigile del fuoco in servizio a Roma. L’uomo, di 61 anni, si trovava in vacanza in Calabria. La vittima era in compagnia del fratello e pare sia stata colta da malore durante un’immersione. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri, anche se al momento sembrano escluse cause violente che possano avere cagionato il decesso del subacqueo.