Fenice Amaranto, parla il dg provvisorio (!): “Bonanno e Pellegrino in dirigenza. Taibi? Valuteremo”

“Fino alle 17:59 non sapevamo niente”. Basta questa frase come biglietto da visita per la Fenice Amaranto, che già per le 20:00 aveva convocato una conferenza stampa in un albergo del centro di Reggio. D’altronde, deve pur esserci una affinità di comportamenti con una amministrazione comunale che organizza gare benefiche per associazioni ectoplasmatiche.

Il virgolettato è di Nino Ballarino, che dopo aver annunciato il nome di Virgilio Minniti come presidente, per sé stesso ha riservato la carica di direttore generale provvisorio. In 24 anni di giornalismo ci ricordiamo di un allenatore ad interim, come il compianto Sergio Buso in un Reggina-Bologna in Serie A nel 2003. Ma è la prima volta che sentiamo di un dirigente provvisorio. Budget previsto: 1.800.000 euro.

Dopo aver specificato che i quadri tecnici dirigenziali sono affidati al messinese Giuseppe Bonanno e a Maurizio Pellegrino, a domanda su Taibi la risposta è stata più o meno questa: “Valuteremo le reali esigenze dell’organigramma. Io dg provvisorio? Se troviamo una figura più adeguata, torno a fare ciò di cui mi occupo”.

Mentre la Fenice Amaranto valuterà se coinvolgere Taibi in organigramma, attendiamo fiduciosi che questa valutazione non faccia scaturire uno dei più grandi scandali del calcio italiano. Ci piacerebbe assistere ad una vera ripartenza figlia di un totale repulisti. Ci piacerebbe.

p.f.