A 48 ore dalla scadenza della manifestazione d’interesse per presentare una squadra in Serie D, la cordata di imprenditori reggini si è riunita per condividere le scelte sui dirigenti. Prima di presentare eventualmente la domanda. Gli avvocati Maurizio Cacozza e Nino Chirico sono emersi come profili giusti per le cariche di direttore generale e direttore sportivo.

Tra i soci costituendi figurano Lamberti-Castronuovo, Cormaci, Presentino, Berti ed altri per un totale di almeno una decina.

p.f.