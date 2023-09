Ex Reggina: Rigoberto Rivas vola in Turchia, triennale con l’Hatayspor

di Paolo Ficara – Una sistemazione a sorpresa ma oltremodo conveniente e meritata, per uno dei pochi calciatori amaranto che ha accarezzato l’idea di salire di categoria. Rigoberto Rivas ha dato l’ok all’Hatayspor, club di massima serie in Turchia, per un triennale a cifre importanti. Ingaggio praticamente triplicato rispetto a quello che aveva con la Reggina fino al 2025.

Ormai pleonastico ricordare come la Reggina, qualora non fosse intervenuto lo svincolo collettivo dei calciatori, avrebbe comunque dovuto girare il 20% dell’eventuale cessione di Rivas all’Inter, suo precedente club. Dopo aver valutato anche proposte dalla Serie A, oltre che da mezza Serie B, l’honduregno ha dato il via libera alla brillante operazione messa in piedi dal suo agente Filippo Pacini, che da anni lo tratta come un figlio come si evince anche dagli scatti presenti sui social.

Un grosso in bocca al lupo a Rigo, nazionale dell’Honduras. Sarebbe diventato giocatore bandiera della Reggina, assieme a Loiacono, avendo disputato quattro stagioni consecutive in maglia amaranto. Ovviamente in fumo le 350.000 euro inizialmente riconosciute all’Inter per il suo cartellino, ma ora abbiamo problemi maggiori. Ad maiora.