Ripartenza Serie D, le consultazioni: Brunetti attenderebbe i rappresentanti di una multinazionale

Tempo fino alle ore 13:00 di giovedì 7 settembre, per i singoli soggetti o i gruppi interessati a ripartire dalla Serie D a Reggio Calabria. Paolo Brunetti, facente funzioni del Comune, dovrebbe ricevere martedì i rappresentanti di un’azienda che ha sede in Lombardia, nello specifico a Buccinasco. Non ci sono particolari conferme, ma gli indizi conducono alla Amaranzero.

In tal caso, si tratta di una multinazionale attiva in sette Paesi nel settore delle energie rinnovabili. Allo stato attuale, non risultano altre manifestazioni d’interesse pronte ad essere messe nero su bianco. Quindi, salvo inserimenti dell’ultim’ora, le strade saranno due: o quella appena esposta, o un anno sabbatico qualora non ci fossero le necessarie garanzie economiche, strutturali e di spessore dirigenziale.

p.f.