Diaspora Reggina: Gagliolo va a Cipro, Rivas conteso in Serie A

Dopo lo svincolo d’ufficio ottenuto dalla Figc, gli ormai ex calciatori della Reggina si stanno accasando col passare delle ore. Il capitano Loiacono scende di categoria per vestire la maglia del Crotone in Serie C. Avventura all’estero per Gagliolo, che ha firmato con i ciprioti dell’Aek Larnaca. Il Cosenza si aggiudica Canotto, la cui proprietà era comunque tornata al Frosinone dopo il mancato versamento della cifra dovuta per il riscatto.

L’unico ex amaranto a disputare il prossimo campionato di Serie A, potrebbe essere Rigoberto Rivas. Sulla mezzapunta classe ’98 stanno ragionando Monza, Udinese e soprattutto il Verona del mister Marco Baroni. Il calciomercato chiude tra qualche ora, ma lo status da svincolato ne consentirebbe l’ingaggio anche nei prossimi giorni.

p.f.