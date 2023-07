Reggina: Ilari potrebbe arrivare al Sant’Agata nelle prossime ore

Il nuovo proprietario della Reggina, Manuele Ilari, potrebbe arrivare al Sant’Agata nella mattinata di martedì. Il cinematografo romano vorrebbe scongiurare una prima interruzione del ritiro: la squadra, in accordo con lo staff tecnico, ha attualmente in programma di allenarsi fino a giovedì per poi effettuare almeno tre giorni di totale stacco. Il mister Inzaghi sta dando fondo alla propria pazienza, per quanto riguarda le condizioni dei campi, ed alla propria generosità, in riferimento agli approvvigionamenti.

p.f.