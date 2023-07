Consiglio Federale, Gravina: “Organico Serie B definito dopo esito ricorsi”

Oltre a Mauro Balata, presidente della Lega B, anche Gabriele Gravina nella veste di vertice del calcio italiano ha parlato a margine del Consiglio Federale odierno. Questa la risposta sulle ipotetiche riammissioni in B di Brescia e Perugia: “La graduatoria prevede la 17esima posizione per il Brescia e la 18esima per il Perugia, non abbiamo provveduto a un’integrazione dell’organico perché siamo in attesa dei ricorsi. Quindi noi ci posizioneremo, per non alterare i format di Serie B e C, in un momento successivo a quando conosceremo l’esito dei ricorsi”.