‘Ndrangheta, maxi operazione anti-droga in Germania: perquisiti anche dei ristoranti italiani

In Germania è in corso un’operazione anti-droga contro sospetti appartenenti alla ‘Ndrangheta. Perquisizioni e possibili arresti sono stati svolti in Nordreno-Vestfalia, a Hoexter e Duisburg, e in Assia, a Kassel. Perquisiti anche dei ristoranti italiani. Lo riporta Dpa, citando la procura di Paderborn e la polizia di Bielefeld.

La procura di Paderborn e la questura di Bielefeld hanno fatto sapere, in un comunicato congiunto di cui riferiscono i media tedeschi, che le perquisizioni sono giunte nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga. L’obiettivo dei raid era quello di “sequestrare stupefacenti e arrestare i sospetti contro i quali erano stati ottenuti in anticipo i mandati di arresto”, hanno fatto sapere le autorità, citate dall’emittente Wdr.

Il capo delle operazioni di polizia di Bielefeld ha riferito che “gli agenti del dipartimento di polizia del distretto di Höxter avevano già avuto indizi di un collegamento con la criminalità organizzata a gennaio 2023, quando 145 chilogrammi di marijuana furono scoperti in un appartamento durante un’operazione di routine a Höxter”. Dopo questo ritrovamento di droga a Höxter, la polizia di Bielefeld, in collaborazione con l’Ufficio di Polizia Criminale del Nord Reno-Westfalia, è stata in grado di dimostrare i collegamenti con la `ndrangheta italiana, spiega ancora Wdr. Nei raid di oggi sono stati coinvolti gli investigatori di Nord Reno-Westfalia e dell’Assia, nonché un’unità speciale e un distaccamento di 100 poliziotti antisommossa