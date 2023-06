Assemblea Lega B: “Iscrizioni all’insegna del principio dell’equa competizione”

Si è tenuta nel tardo pomeriggio, in videoconferenza, l’assemblea di Lega B che segna il passaggio tra la vecchia e la nuova stagione calcistica. Per la Reggina, viste le dimissioni dell’intero cda, avrebbe partecipato il segretario Conti. Al di là delle novità per il calendario ed i diritti tv, proponiamo di seguito il passaggio più interessante in vista della pronuncia sulle iscrizioni, da parte della Covisoc:

L’Assemblea ha ribadito all’unanimità la necessità di tutelare il format a 20 squadre, ricordando come la Lega B sia stata in questa stagione protagonista di iniziative che hanno portato a nuovi, più restringenti, regolamenti presso la Federazione in sede di iscrizione all’insegna della tutela del principio dell’equa competizione.

p.f.