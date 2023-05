Migranti a Roccella Jonica: atteso il ministro Piantedosi il 30 maggio per visitare la struttura di accoglienza

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, martedì 30 maggio sarà in Calabria, dove in mattinata visiterà la struttura di prima accoglienza di Roccella Jonica e incontrerà i sindaci dei Comuni della Locride impegnati sul tema dei migranti. Il titolare del Viminale parteciperà poi, ad Africo Nuovo, alle ore 11.30 alla cerimonia di inaugurazione di una stazione dei carabinieri ospitata in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Nel pomeriggio il ministro presenzierà in Prefettura, a Reggio Calabria, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo comunica il Viminale