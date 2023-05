La tifoseria della Reggina sta attendendo due cose: l’apertura della prevendita per lo stadio “Druso” nonché l’orario del playoff in casa del SudTirol. Per la prima bisogna aspettare fino a martedì, mentre sulla seconda è prevista l’ufficialità in giornata da parte della Lega B. L’orario scelto è quello delle 20:30 di venerdì 26 maggio. Alle 19:00 Reggina Talk interamente dedicata al traguardo playoff ed all’entusiasmo riesploso: diretta sulla pagina facebook del Dispaccio.

p.f.