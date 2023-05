Reggina: sconto dalla Corte Federale, restituiti due punti. Si torna all’ottavo posto

Buone notizie per la Reggina, dopo l’udienza tenuta in giornata presso la Corte Federale d’Appello. Il doppio reclamo per la doppia sanzione ricevuta dal Tfn in merito alle scadenze federali del 16 febbraio e del 16 marzo scorsi, è stato accolto in parte solo per la seconda fattispecie. Restituiti due dei quattro punti comminati appena una settimana fa.

Il totale della penalizzazione fa adesso -5 anziché -7. La Reggina torna all’ottavo posto della classifica, con 47 punti. Ed ha in mano il proprio destino, a due giornate dalla fine: sabato a Bari il primo appuntamento per consolidare o migliorare il posizionamento nella griglia playoff.

C’è adesso da capire se la società manterrà fede all’atteggiamento battagliero sfoderato dall’inizio della vicenda, andando avanti nei ricorsi presso i successivi gradi di giudizio, o se si accontenterà del -5 riconoscendo dunque l’infrazione commessa.

p.f.