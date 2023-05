La Reggina vuole i playoff: giovedì l’appello per il -3 (o il -7), poi il Coni con richiesta blocco post-season

di Paolo Ficara – Battaglia in corso. Giovedì 11 maggio, allo stato attuale, la Reggina si presenterà davanti alla Corte Federale d’Appello per discutere i primi tre punti di handicap. Ragionevolmente, ma non è ancora ufficiale, c’è la possibilità di accorpare i ricorsi e chiedere un diverso pronunciamento sull’intera penalizzazione. Il totale fa -7.

Recependo l’atteggiamento e le dichiarazioni all’unisono, nell’ordine, di Gabriele Gravina (presidente Figc), Mauro Balata (presidente Lega B) ed Andrea Abodi (Ministro dello sport), la Corte d’Appello dovrebbe respingere in toto o in ampia parte le richieste della Reggina. Ma conterà parecchio la data in cui verranno pubblicate le motivazioni del provvedimento, qualunque esso sia.

Salvo massiccia restituzione di punti, la Reggina andrà senz’altro a depositare ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni. In quella sede, c’è la possibilità o di un rinvio della questione alla Corte Federale per ulteriori approfondimenti, oppure di una restituzione di 5 o 6 punti sui 7 attuali di handicap. Più probabile la seconda ipotesi.

Se tale pronunciamento – ricordando di essere nel campo delle ipotesi, non ottimistiche bensì realistiche – dovesse arrivare anche il giorno stesso di Reggina-Ascoli, ultimo turno di campionato, la classifica della Serie B sarebbe definitiva la sera del 19 maggio. In caso contrario, con terzo grado di giustizia sportiva ancora da celebrare o con giudizio non emesso, la Reggina chiederà il blocco della disputa dei playoff. Il cui inizio è calendarizzato per venerdì 26 maggio.