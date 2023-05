La Reggina impressiona per mezz’ora, poi è festa Frosinone: 3-1 per i ciociari promossi in A

di Paolo Ficara – Sparring partner. La Reggina assiste, sicuramente non inerme, ai festeggiamenti del Frosinone: i ciociari si impongono 3-1 allo “Stirpe” nel posticipo del 35° turno della Serie B, i 10 punti di vantaggio sulla terza fanno acquisire la meritata promozione in Serie A. Vantaggio di Borrelli e raddoppio di Insigne dal dischetto nel primo tempo, poi Hernani scuote i calabresi ad inizio ripresa. Caso chiude i conti al 57′.

LE SCELTE – Inzaghi propone un 3-4-1-2 con Fabbian alle spalle di Strelec e Canotto. a destra c’è Bouah al posto dello squalificato Pierozzi, dall’altro lato torna titolare Di Chiara. Panchina per Hernani e Menez. Qualche novità anche da parte di Grosso, che in attacco dà fiducia al gigante Borrelli: panchina pesante per Moro, considerata anche l’assenza del bomber Mulattieri.

BORRELLI SPEGNE GLI AMARANTO – Nella prima mezz’ora si assiste forse alla miglior prestazione degli amaranto nel girone di ritorno. Pochi gli interventi di Colombi, mentre l’ex Canotto dall’altro lato mette a ferro e fuoco la difesa ciociara: Bouah da un metro manda a lato, su invito da sinistra. Al 31′ un cross calibrato di Cotali, trova Borrelli a staccare sul meno strutturato dei tre centrali, ossia Loiacono, che nemmeno prova ad ostacolare il possente centravanti: incornata che termina vicina all’incrocio, 1-0.

FOLLIA CIONEK – Il vantaggio della capolista spegne la verve degli uomini di Inzaghi, che iniziano a vacillare. Prima dell’intervallo a Cionek a dare una grossa mano a Lucioni e compagni: a palla ormai lontana, il polacco sferra un pugno a Caso in area. Prontera va al var, indica il dischetto e sventola il cartellino rosso. Insigne, altro ex, dal dischetto non dà scampo a Colombi. Reggina in dieci, sotto di due gol, Inzaghi è una furia: e viene espulso anche lui. Handicap non da poco, considerando che nemmeno il vice D’Angelo è in panchina causa squalifica.

4-3-2 – In inferiorità numerica, la Reggina si ridispone con la difesa a quattro ed inserisce Terranova e Hernani per Camporese e Majer. Proprio il brasiliano entra subito in partita e dimezza lo svantaggio: è il 51′ quando Bouah getta una rimessa laterale in area, prolunga Fabbian, la difesa ciociara dà il tempo a Strelec di controllare, sponda per Hernani che insacca nell’angolino basso. La gioia dura poco: al 57′ in ripartenza, Caso da sinistra incrocia bucando Colombi in mezzo alle gambe, per il 3-1 da posizione angolata ma ravvicinata.

TROPPI NERVOSISMI – Con un monte ingaggi del tutto simile a quello della Reggina, il Frosinone festeggia la promozione in A con tre turni di anticipo. Il pensiero va al girone d’andata, quando gli amaranto avevano tenuto testa ai ciociari in termini di classifica. Riaffiorano i nervosismi in casa Reggina: oltre all’inusitato gesto di Cionek verso Caso, anche il mister prende il rosso. Già contro il Brescia, nel finale erano saltati i nervi a Pierozzi. Eppure, anche stasera come nella gara d’andata, gli amaranto non erano sembrati affatto inferiori alla capolista almeno nella fase iniziale.

FROSINONE – REGGINA 3-1

Reti: 31′ Borrelli, 42′ rig. Insigne, 51′ Hernani, 57′ Caso

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali (46′ Frabotta); Mazzitelli (80′ Rohden), Boloca, Gelli; Insigne (73′ Baez), Borrelli (84′ Moro), Caso (73′ Garritano). A disposizione: Loria, Bocic, Kalaj, Bidaoui, Selvini, Monterisi, Oliveri. Allenatore: Grosso.

REGGINA (3-4-1-2): Colombi; Cionek, Camporese (46′ Terranova), Loiacono; Bouah, Majer (46′ Hernani), Crisetig, Di Chiara (90’+1′ Liotti); Fabbian; Canotto (71′ Menez), Strelec (71′ Rivas). A disposizione: Aglietti, Contini, Lombardi, Ricci, Cicerelli, Galabinov, Gori. Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Prontera di Bologna

Ammoniti: Camporese, Cotali

Espulsi: 41′ Cionek, 42′ F. Inzaghi