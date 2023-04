Reggina tra playoff e debiti: a Benevento per vincere, aprile decisivo per le partite nei tribunali

di Paolo Ficara – Fischio d’inizio sabato alle ore 14:00 per Benevento-Reggina, con i sanniti ultimi in classifica e freschi di nomina del quarto allenatore stagionale – Andrea Agostinelli – e gli amaranto ringalluzziti dal quinto posto, frutto delle ultime due vittorie consecutive. Chi vincerà, potrà alimentare l’inseguimento dei propri obiettivi. Viceversa, una sconfitta saprebbe di sentenza.

La reggina infatti attende altro tipo di sentenze. Lunedì 17 aprile si terrà l’udienza presso il Tfn, per il deferimento circa la scadenza federale dello scorso 16 febbraio. In attesa di medesimo provvedimento per quella del 16 marzo. Si avvicina anche la dead line per la presentazione del piano di ristrutturazione: diversi creditori sono stati contattati negli ultimi giorni.

Di sicuro, l’agente Alessandro Moggi non è tra quelli addivenuti ad un accordo. Lamenta il mancato pagamento delle procure per i suoi assistiti Joel Obi e Vittorio Agostinelli, il Coni gli ha dato ragione con un arbitrato. Ma non è questa la situazione che preoccupa il sodalizio di via delle Industrie.

Non c’è nessun accordo per le pendenze proprio del Sant’Agata, con la Città Metropolitana. Inoltre, i cinque calciatori che lamentano uno o più stipendi non versati, si sono rivolti all’AssoCalciatori: allo studio una messa in mora per la Reggina, la quale comporterebbe un pagamento maggiorato degli emolumenti arretrati, oltre alla possibilità di risoluzione anticipata dei contratti per quei calciatori – tra i cinque – che risultano di proprietà.

Tornando all’aspetto tecnico, la buona notizia per Pippo Inzaghi è il recupero di Zan Majer a centrocampo, mentre slitta ancora il rientro di Riccardo Gagliolo in difesa. Contro il Benevento, spazio a Jeremy Menez in attacco. Panchina per l’acciaccato Rigoberto Rivas. Ecco la probabile formazione amaranto per la sfida del “Vigorito”:

5-3-2: Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Loiacono, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Strelec, Menez.