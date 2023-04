Ponte sullo Stretto, fonti Mit: “Copertura finanziaria nella prossima legge di bilancio”

“È ovvio che manchi la copertura per il Ponte sullo Stretto: sarà reperita con la legge di bilancio, come sempre avviene per tutte le grandi opere inserite nella programmazione infrastrutturale del Def”. Così fonti Mit, spiegando che “il Def è un documento di programmazione, non di stanziamento di risorse, facendo anche presente che non c’è ancora nemmeno la società ad hoc”.

Il Ponte sullo Stretto di Messina “è qualcosa che l’Europa ci chiede e che ci aiuterà a realizzare”. Lo sottolinea in una intervista a Il Gazzettino il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. “E una delle tante priorità, come l’Alta velocità fra Brescia. Verona e Vicenza, come la Gronda di Genova, come la Napoli-Bari. come la Pedemontana veneta che si avvia a conclusione – spiega – sto investendo più di 20 miliardi di denaro pubblico per accelerare i treni fra Palermo e Messina e fra Salerno e Reggio Calabria senza Ponte, questi 20 miliardi non sarebbero utilizzati in maniera intelligente”.

“L’obiettivo è partire con i lavori entro l’estate prossima”, conclude.