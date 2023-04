Spinella a Reggina Talk: “Saladini apripista per fondo estero, convinto di un cambio proprietà nel 2024”

Ulteriore novità per la Reggina, attesa dal Tribunale Federale Nazionale. Cambia nuovamente la data dell’udienza, ripristinata a lunedì 17 aprile alle ore 11.30 dopo una pec inviata dagli amaranto – si legge nel comunicato emesso dalla Figc – in cui si lamenta una “grave lesione del diritto di difesa” circa l’anticipo del dibattimento a giovedì 13.

Molto interessanti gli sviluppi societari previsti dal giornalista Michele Spinella di Tris Siracusa, intervenuto ai microfoni di Reggina Talk: “Una proprietà diversa per la Reggina nel 2024? Ne sono convinto, nessuno butta i soldi. La prosecuzione del progetto di Saladini a Lamezia Terme, sta a significare che il cuore è lì. Sulla piazza di Reggio ci può mettere il cuore ma anche la testa, vista l’assistenza di importanti studi legali”.

“La discesa di un imprenditore quotato in borsa come Felice Saladini, a Reggio Calabria, può spianare la strada ad uno dei fondi d’investimento molto interessati al calcio italiano. Almeno quattro advisor stanno avvicinando le varie leghe per i diritti televisivi – ha proseguito Spinella di Tris Siracusa – Questi fondi possono dare energia finanziaria ad uno spettacolo sportivo appetibile. La proprietà di alcuni brand, come la Reggina 1914 al pari di piazze come Catania o Bari, può rappresentare un punto di riferimento per eventuali investimenti”.

Il giornalista attivo in Sicilia fa l’esempio del Palermo: “Felice Saladini può essere messo sullo stesso piano di Dario Mirri, attuale presidente nominale del Palermo, che ha saputo veicolare attraverso un advisor internazionale la trattativa con il City Group. Oggi la città di Palermo ed il suo grande bacino di utenza, sono assicurati ad un gruppo affidabile. Questo è il futuro del calcio. Perché non deve succedere a Reggio Calabria? Non possiamo fare altro che augurarcelo. La ristrutturazione del debito permetterà all’advisor di essere credibile. Ritengo che la stagione 2023-24 sarà pianificata da Felice Saladini. Adesso non è il momento di chiudere una trattativa. Il momento giusto potrà essere la fine della stagione 2023-24”.