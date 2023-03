Ufficiale, stadio “Curi” chiuso fino al 20 marzo: rinviata Perugia-Reggina

Lo stadio “Renato Curi” di Perugia è stato chiuso, rinviato l’incontro Perugia -REGGINA, valido per il campionato di serie B. Lo rende noto il Comune di Perugia. In seguito alle scosse di ieri, è stato effettuato un sopralluogo dai tecnici comunali con il supporto del vigili del fuoco nell’ambito delle verifiche effettuate dai tecnici al patrimonio comunale. Dal controllo è emersa la necessità di verifica, attraverso l’utilizzo di mezzi e operatori, della presenza di eventuali distacchi del copriferro dei gradoni della Curva Sud ospiti. In considerazione di questo, e visto che e’ ancora in atto lo sciame sismico, è stata emessa un’ ordinanza di chiusura dello stadio Curi fino al 20 marzo. La tempistica “si rende necessaria anche per procedere alle verifiche del settore Tribuna Ovest, oltre che alle ispezioni tecniche del caso che richiedono tempi non compatibili con quelli del prossimo evento sportivo” precisa il Comune. Infine “visto che e’ ancora in atto lo sciame sismico, e, l’evento interessa un numero rilevante di fruitori, si ritiene critica la gestione di un eventuale deflusso vista la presenza di migliaia di persone e il contemporaneo rischio di distacchi non adeguatamente valutato”. (AGI)