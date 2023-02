Elly Schlein si prende il Pd: “Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione”. Il pensiero per lo scrutatore morto a Condofuri: “Vicini alla sua famiglia”

“Insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi”. Sono queste le prime parole da segretario del Partito Democratico di Elly Schlein, uscita vincitrice dalla sfida con Stefano Bonaccini alle primarie del partito.

Il successo ottenuto, che ha per la prima volta ribaltato quanto espresso nei circoli, “è – ha spiegato Schlein – un mandato chiaro per cambiare davvero”. Nel suo intervento, la neo segretaria dem ha posto l’accento sulla lotta alle diseguaglianze e sull’emergenza climatica. “Ora al lavoro per una vera e profonda conversione ecologica, saremo quel partito che non si dà pace finché non avrà posto un limite alla precarietà”. Poi, anche alcuni passaggi su sanità, lavoro e istruzione: “Saremo un bel problema per il Governo di Giorgia Meloni. Organizzeremo l’opposizione in tutto il Paese. Lotteremo per alzare i salari e la sicurezza sul lavoro, per la difesa della scuola, faremo le barricate contro ogni taglio della sanità pubblica. Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista”, ha detto ancora.

In riferimento alle affluenza ai gazebo, Schlein ha quindi parlato di un “popolo che oggi si è riunito finalmente”. Da oggi, “la maggiore responsabilità che abbiamo – ha aggiunto – è non tradire questa fiducia. Il popolo democratico si è unito, abbiamo fatto da ponte tra dentro e fuori e anche da ponte intergenerazionale. E’ la nostra risposta al picco di astensionismo che si è visto alle ultime consultazioni elettorali, Politiche e Regionali. Dobbiamo avere l’ossessione delle persone che oggi non hanno partecipato, perché tra quelle persone ci sono soprattutto le fasce di reddito più basse che rischiano la marginalità”.

La nuova segretaria del Pd ha rivolto poi un messaggio ai familiari dello scrutatore morto a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, durante le operazioni di voto per le primarie del Pd: “Vorrei che dessimo un messaggio di vicinanza alla famiglia di Daniele Nucera lo scrutatore che si è spento durante il nostro momento di democrazia”.

“Da domani lavoreremo insieme nell’interesse del paese. Lavoreremo per l’unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti, per tornare a vincere”, ha concluso Schlein.