Primarie Pd, sfida Schlein-Bonaccini: oltre un milione di votanti per scegliere il nuovo segretario nazionale

E’ iniziato lo spoglio ai seggi delle primarie del Partito Democratico, che si sono chiusi alle 20. Il ballottaggio per la segreteria dem è fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

A quanto si apprende da fonti del partito, l’affluenza alle primarie del PD ha superato quota 1 milione di elettori.

Secondo i primi dati dello spoglio per le primarie Pd ci sarebbe un testa a testa tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein ,con un vantaggio per quest’ultima. E’ quanto riferiscono diverse fonti dem. In particolare, Schlein risulterebbe in testa in Lombardia e a Milano