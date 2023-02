Elly Schlein vince le primarie: è lei il nuovo segretario del Partito Democratico

“All’80% dei seggi scrutinati, Stefano Bonaccini al 46,2% ed Elly Schlein al 53,8%”. Lo ha comunicato al Nazareno la deputata Pd Silvia Roggiani, presidente della Commissione nazionale per il Congresso.

Prendendo atto del dato ormai consolidato, Bonaccini ha affermato, al suo arrivo al comitato elettorale di Casalecchio di Reno: “La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein, l’ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano”.

Schlein, che succede ad Enrico Letta alla guida del Partito Democratico, ha quindi ribaltato il voto dei circoli, imponendosi sul presidente della Regione Emilia-Romagna.