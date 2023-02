Reggina bella a metà: doppio vantaggio, poi il Cittadella mette la freccia e finisce 3-2

di Paolo Ficara – Ritorno alla vittoria, missione rimandata. Non basta il doppio vantaggio alla Reggina per avere la meglio sul Cittadella al “Tombolato”, nel 25° turno della Serie B. Fabbian e Hernani portano avanti gli ospiti, ma il 20enne di proprietà dell’Inter viene espulso al 45′. Ripresa di marca veneta, subito a segno con Crociata e poi capaci di ribaltare il punteggio grazie ad un’autorete di Terranova e ad una conclusione ravvicinata di Carriero. Finisce 3-2, per la Reggina proseguono i risultati “a specchio” rispetto al girone d’andata.

LE SCELTE – Contini e Di Chiara vincono i ballottaggi con Colombi e Liotti. Per il resto, Inzaghi propone il 4-3-3 con la formazione tipo dalla cintola in su, dovendo rinunciare dietro a Gagliolo e Camporese. Riferimento centrale è Menez, con Strelec in panchina. Gorini non si schioda dal 4-3-1-2, lamenta assenze in difesa e chiede ad Antonucci di agire da seconda punta, anziché da trequartista.

OTTAVO CENTRO – Al 20′ la Reggina sblocca una gara fin lì equilibrata. Corner da destra di Majer, stacco superbo di Fabbian lasciato colpevolmente al poco strutturato Branca: incornata nell’angolino al 20′, 0-1 ed esultanza sotto il nutritissimo settore ospiti.

SPETTACOLO DA SERIE A – Il Cittadella non reagisce, gli ospiti ne approfittano al 26′. Azione meravigliosa che nasce nella metà campo amaranto, da un tacco di Menez con susseguente strappo di Rivas: dopo una serie di passaggi, si arriva ad uno scambio di prima con palla avanti, palla indietro e palla ancora avanti di Menez per Hernani, che di sinistro incrocia rasoterra per lo 0-2.

PROVVEDIMENTO SEVERO – Gara che si riapre di colpo a ridosso dell’intervallo. Fabbian, già ammonito, va in contrasto senza alcun tipo di cattiveria in mezzo al campo: il secondo giallo è tanto immediato quanto severo. Ne verrà fuori un secondo tempo a senso unico, con i padroni di casa che butteranno subito nella mischia altri due attaccanti.

PRIMO TIRO, PRIMO GOL – Gorini presenta nel secondo tempo un 4-3-3 molto offensivo, con i trequartisti Crociata ed Antonucci che adesso agiscono da mezzali. Scambio a destra che porta al tiro Crociata, quasi dallo spigolo dell’area di rigore: bucato Contini dal tiro potente ma non irresistibile, 1-2 al primo tiro nello specchio.

LA LETTURA – Vedendo un Cittadella così sbilanciato, Inzaghi si preoccupa di rinforzare gli ormeggi. Dopo aver già operato un triplice cambio, al 59′ si copre ulteriormente con l’ingresso di Loiacono in luogo di Rivas: modulo 5-3-1 con l’ex Foggia centrale sinistro. Un segno di paura, punito nel giro di pochi minuti. Fallo di Cionek sul lato destro, fuori area: punizione di Crociata nell’area piccola, nel mucchio spunta Terranova che però colpisce male all’indietro per il più classico degli autogol: al 67′ è 2-2.

COLPO DEL KO – Avendo rinunciato a giocare già da parecchi minuti, la Reggina continua a portarsi i pericoli dentro l’area. All’87’ un’imbucata di Crociata, giocatore non pervenuto nella prima frazione ma diventato man of the match, fornisce l’assist a Carriero: destro da posizione ravvicinata con scarsa opposizione, pallone sotto la traversa per il 3-2.

GARA A DUE FACCE – Matura dunque la quarta sconfitta consecutiva per i calabresi che al 72′ con l’uscita di Hernani e l’ingresso di Lombardi hanno deciso di chiudere la gara con una formazione totalmente muscolare, dopo aver dato spettacolo nel primo tempo giocando palla a terra. In seguito all’espulsione di Fabbian, sono riaffiorati i nervosismi con Inzaghi entrato in campo ad allontanare i propri giocatori dall’arbitro, all’intervallo. Ora tour de force con tre gare in otto giorni, si comincia sabato al “Granillo” contro il Modena.

CITTADELLA – REGGINA 3-2

Reti: 20′ Fabbian, 26′ Hernani, 46′ Crociata, 67′ aut. Terranova, 87′ Carriero

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (46′ Ambrosino), Pavan, Frare, Giraudo; Vita, Branca (63′ Carriero), Mastrantonio (46′ Magrassi); Crociata; Maistrello (63′ Asencio), Antonucci. A disposizione: Manfrin, Maniero, Felicioli, Embalo, Donnarumma, Ciriello. Allenatore: Gorini.

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Fabbian, Majer (55′ Crisetig), Hernani (72′ Lombardi); Canotto (55′ Liotti), Menez (55′ Gori), Rivas (59′ Loiacono). A disposizione: Colombi, Aglietti, Bondo, Cicerelli, Strelec. Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Ammoniti: Majer, Branca, Fabbian, Crisetig, Cionek, Carriero, Maniero (dalla panchina)

Espulso: 45′ Fabbian per doppio giallo