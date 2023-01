Reggina, rinforzo per la mediana: ingaggiato Warren Bondo dal Monza

Dopo aver restituito Vittorio Agostinelli alla Fiorentina – accasatosi al Cosenza – la Reggina ha ingaggiato un altro under in prestito secco. Si tratta del talentuoso Warren Bondo, classe 2003 del Monza. Centrocampista di qualità e quantità, costituirà una più che valida alternativa a Giovanni Fabbian per caratteristiche.

A poco più di mezz’ora dal termine delle trattative, dopo aver ufficializzato Terranova, Strelec ed appunto Bondo, non risulta depositato il contratto di Markus Pink. Bidaoui si è accasato al Frosinone, segno che le trattative per la cessione di Rigoberto Rivas non si sono trasformate in una cessione.

p.f.