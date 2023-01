Reggina, il riepilogo delle trattative: salta l’ingaggio di Pink, sistemati tutti i reparti

Un portiere, un difensore, un centrocampista ed un attaccante. Questo ha portato, in entrata, il calciomercato invernale alla Reggina. Tre di questi quattro movimenti sono stati effettuati nella giornata odierna, quella conclusasi alle ore 20:00 presso l’hotel Sheraton di Milano. Alla fine non si è proceduto col tesseramento dell’attaccante austriaco Markus Pink.

I giocatori over in organico sono comunque 19: probabile che, rispetto alla lista utilizzata fino allo scorso 26 dicembre, rimanga fuori Joel Obi per fare spazio ad Andrey Galabinov. Di seguito il riepilogo delle operazioni effettuate dalla società del patron Felice Saladini:

ENTRATE

Nikita Contini (p, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, S.S.C. Napoli), Emanuele Terranova (d, titolo definitivo fino al 30 giugno 2024, S.S.C. Bari), Warren Bondo (c, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, A.C. Monza), David Strelec (a, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, Spezia).

USCITE

Federico Ravaglia (p, risoluzione prestito, Bologna F.C.), Eduard Dutu (d, risoluzione prestito, A.C.F. Fiorentina), Federico Giraudo (d, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con diritto di riscatto, A.S. Cittadella),Vittorio Agostinelli (c, risoluzione prestito, A.C.F. Fiorentina), Federico Santander (a, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, Club Guaranì).