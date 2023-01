Reggina a Bolzano per mettere la… quinta. Bizzotto a Reggina Talk: “SudTirol in crescita graduale”

di Paolo Ficara – Bolzanino doc. Stefano Bizzotto, telecronista Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Reggina Talk alla vigilia del match tra estremi opposti dell’Italia peninsulare, ossia SudTirol-Reggina: “I bolzanini stanno vivendo questo primo campionato in B con una compostezza tipicamente altoatesina. Il tifo organizzato non esiste, sembra di essere a teatro. E la cosa non mi dispiace, quelle poche volte che riesco ad andare allo stadio. Il clima di tranquillità tende a trasformarsi in entusiasmo, sull’onda delle belle prestazioni del SudTirol”.

“C’è una tradizione di tifo nell’hockey su ghiaccio – ha sottolineato Stefano Bizzotto a Reggina Talk – ben più partecipata. Mi auguro avvenga un contagio per il calcio. Da ragazzino, aspettavo Romeo Benetti sotto casa per l’autografo. La crescita del SudTirol è stata graduale. Un club conosciuto come puntuale nei pagamenti, con un centro sportivo che fa invidia a molti club di Serie A. La Germania venne a farci il ritiro prima di Russia 2018. Dopo aver provveduto a stadio e centro sportivo, la squadra è salita in Serie B. Bisoli crede che questa squadra possa fare grandi cose, nonostante, prima del suo arrivo, la stagione fosse iniziata con tre sconfitte consecutive”.

La Reggina è partita per Bolzano con soli 19 calciatori. Pippo Inzaghi non potrà disporre dello squalificato Majer a centrocampo sarà rilevato da Crisetig. Camporese ko, meno prevedibile la totale assenza di Ricci. In avanti, Menez dovrebbe ritrovare la maglia da titolare nonostante la bella prestazione di Gori contro la Ternana. Calabresi reduci dal record di quattro vittorie esterne consecutive, quella di Bolzano sarà la prima trasferta del 2023. Di seguito la probabile formazione amaranto per SudTirol-Reggina, fischio d’inizio sabato alle ore 14:00:

4-3-3: Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani; Canotto, Menez, Rivas.