Pacini a Reggina Talk: “Rivas resta, non mi ha mai chiesto di trovargli squadra. Operazione per giugno? Solo in A”

Punto fermo. Rigoberto Rivas è sempre più importante per la Reggina, che ne fronteggia gli interessamenti sapendo anche che è l’unico da cui poter ricavare una significativa plusvalenza. L’honduregno dovrebbe comunque terminare la stagione in maglia amaranto, come affermato dal suo agente Filippo Pacini nel corso di Reggina Talk del lunedì.

“Dobbiamo completare un percorso – ha esordito Pacini – Non nascondo di aver ricevuto richieste importanti, ma sia Rivas che la Reggina hanno deciso l’uno di rinunciare ad un contratto importante, ed il club ad una plusvalenza. Bisogna riconoscergli di essere molto legato alla città ed alla maglia. Quando è arrivata questa offerta, il mister ci ha parlato e mi ha chiamato per dirmi che sarebbe rimasto a Reggio”.

Il riferimento è ad un’offerta arrivata presumibilmente dall’estero, la scorsa estate: “Le offerte sono arrivate sia dall’estero che dall’Italia, ma il calciatore non è sul mercato – insiste il procuratore, socio dell’agenzia di Claudio Vigorelli – Sarebbe fuori logica cedere un titolare. Rivas resta alla Reggina, non mi ha mai chiesto di trovargli squadra altrove. Ha degli obiettivi, tra cui quello di arrivare in Serie A. Cederlo adesso per tenerlo fino a giugno? Se ne può parlare, in presenza di un’offerta importante da un club di A. La B la facciamo a Reggio Calabria”.

Pacini spende parole significative anche per il patron Felice Saladini: “L’aspetto societario è stato sottovalutato dalla piazza. Quando è arrivata l’offerta, ai primi di luglio, il passaggio immediato è stato con Saladini. Avevo un accordo con Taibi che in caso di proposta, ad una cifra prestabilita, l’affare si poteva fare. Ma quando tale offerta si è concretizzata, la società era passata a Saladini: parlando con il mister, mi hanno detto che Rivas non sarebbe andato via neanche per cifre importanti”.

Confermato l’arrivo di Franco Ricci, ex Mediaset, come amministratore delegato della Reggina anche se l’annuncio non è imminente. Rimarrà al proprio posto Paolo Castaldi, che ricopre la medesima carica da luglio. A fondo pagina il link con l’intera puntata di Reggina Talk.

p.f.