Reggina-Spal: Bouah rileva lo squalificato Pierozzi. Possibile colpo under in attacco

Nikita Contini è il nuovo portiere della Reggina, già convocabile dal mister Pippo Inzaghi per la gara interna con la Spal di sabato. Sarà il primo colpo di un calciomercato che dovrebbe essere in gran parte low cost per gli amaranto: per l’attacco, qualora partisse almeno uno tra Federico Santander ed Andrey Galabinov, si fa strada l’ipotesi Marko Lazetic, classe 2004 di proprietà del Milan. L’altro portiere Federico Ravaglia è stato ceduto al Bologna per fine prestito anticipato.

Chiaramente l’attenzione è adesso sulla ripresa del campionato, con Menez e compagni chiamati a difendere il secondo posto in classifica al giro di boa. Contro una Spal rimaneggiata – tre squalificati oltre Esposito ceduto allo Spezia – Devid Bouah è il prescelto per rilevare Pierozzi, appiedato dal giudice sportivo, come terzino destro. Confermato il resto dei titolari, ma occhio proprio a Santander come possibile subentrante.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Paura.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Menez, Ricci, Rivas, Santander.

Queste le dichiarazioni salienti di mister Inzaghi in conferenza stampa: “Cionek non è recuperato, ma sono sereno con Bouah e Loiacono. Santander? Ha finalmente risolto tutti i problemi fisici, si sta allenando con continuità, spero sappia sfruttare l’occasione quando gli capita, non ci sono privilegi per nessuno. A prescindere da quello che faremo questo è un gruppo comunque fantastico ed a noi tocca continuare a divertirci”.

Questa la probabile formazione amaranto per Reggina-Spal, fischio d’inizio sabato alle 14:00 allo stadio “Oreste Granillo”:

4-3-3: Colombi; Bouah, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas.

p.f.