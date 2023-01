Reggina: le nuove idee per porta ed attacco conducono a Sepe e Moreo

Parecchia carne al fuoco per quanto concerne il calciomercato, durante la prima puntata di Reggina Talk in onda sulla pagina facebook del Dispaccio. L’ultima idea per la casella di portiere conduce a Luigi Sepe, classe ’91 di proprietà della Salernitana. Rimasto chiuso dall’arrivo del messicano Guillermo Ochoa, l’ex parmense avrebbe espresso la volontà di andare a giocare. Qualora si creassero i presupposti, la Reggina valuterà se farsi avanti concretamente.

Con un Nicolas Viola sempre più probabile rinforzo per il centrocampo, essendo in uscita da Cagliari, il valzer degli attaccanti in Serie B non dovrebbe portare nomi particolarmente altisonanti in riva allo Stretto. Tenendo presente come il giradischi debba attaccarlo Federico Santander, trovando sistemazione probabilmente all’estero, le note giuste potrebbero essere suonate da Stefano Moreo, classe ’93 del Brescia.

Queste le dichiarazioni di Omar Frontini, agente di Moreo, nel corso di Reggina Talk: “Il ragazzo ha un ottimo rapporto con il mister Inzaghi. Bisogna sentire prima il presidente, è una cosa in fase embrionale e non ci sono stati contatti. Qualora il Brescia lo lasciasse andare, visti i rapporti con il mister, a Reggio potrebbe far bene”.