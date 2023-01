Reggina, la nuova missione di Inzaghi: riportare Nicolas Viola in amaranto

di Paolo Ficara – Con il calciomercato aperto e a circa due settimane dal rientro in campo, la Reggina ha tutta l’intenzione di migliorare il proprio organico per inseguire il sogno della promozione in Serie A. Almeno quattro i tasselli da inserire in entrata, tenendo bene a mente quello che dovrà essere lo sfoltimento della rosa.

PORTIERE – Si cerca l’idea giusta per il ruolo di estremo difensore, dato che Ionut Radu non ha ancora mostrato piena apertura nonostante sia indietro nelle gerarchie della Cremonese. C’è la disponibilità di Nicolas Andrade per un ritorno, essendo scivolato in panchina a Pisa. Si attende di capire meglio la situazione di Alessio Cragno: il Monza lo ha prelevato in estate dal Cagliari, in prestito con riscatto obbligatorio in caso di salvezza.

FIGLIO DEL SANT’AGATA – Il Nicolas che gode di maggiori simpatie in riva allo Stretto è sicuramente Viola, reduce da un girone d’andata non felicissimo a Cagliari dopo aver accettato di scendere di categoria. Autore del gol più bello della stagione 2019/20 quando era a Benevento assieme al mister Inzaghi: un pallonetto da quasi 60 metri, oltre a varie giocate di classe col mancino. Il Cagliari lo ha prelevato a parametro e adesso sembra disposto a dargli il via libera: la presenza di Pippo Inzaghi può risultare decisiva per fargli indossare nuovamente la maglia amaranto.

DAVANTI – L’attacco dovrebbe essere il reparto in cui si registreranno più movimenti, da parte della Reggina. Ancora non si può parlare di trattative, piuttosto di qualche spia accesa. Come nel caso di Leonardo Mancuso, prestato la scorsa estate dal Monza al Como. Anche qualche mese fa c’era la richiesta degli amaranto. Dopo il girone d’andata, con i lariani abbastanza distanti dalle posizioni di vertice, bisogna monitorare la volontà del 30enne. La Spal avrebbe declinato un’idea di scambio tra Federico Santander ed Andrea La Mantia.

LIVE – Vi racconteremo in diretta tutto il calciomercato amaranto a partire dalle 19:00 di lunedì 9 gennaio, con uno spazio dedicato sulla pagina facebook del Dispaccio: due volte a settimana, di lunedì appunto e di venerdì alle 19:00, con notizie ed interviste sul mondo Reggina. Dalla ripresa del campionato, troverete anche i commenti a freddo ogni domenica dopo ogni gara in Serie B.