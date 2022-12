Reggina-Inter 0-2: Dzeko e Lukaku decidono l’amichevole dei fratelli Inzaghi al “Granillo”

La Reggina si congeda dal proprio pubblico, per il 2022, con un’amichevole di lusso. L’Inter guidata da Simone Inzaghi, fratello di Pippo tecnico amaranto, ha messo minuti nelle gambe dei propri titolari in vista della ripresa della Serie A. Al cospetto di una Reggina che ha ovviamente dato spazio ai calciatori meno utilizzati in campionato, avendo la testa soprattutto al 19° turno della B in programma lunedì 26 dicembre ad Ascoli.

Ravaglia tra i pali; Bouah, Loiacono, Gagliolo e Giraudo in difesa; Majer, Crisetig e Liotti a centrocampo; Ricci, Gori e Cicerelli in avanti. Questi i calciatori che hanno iniziato il match, per i padroni di casa. All’intervallo sono subentrati Santander, Dutu e Fabbian per Gori, Gagliolo e Majer. Col passare dei minuti, tutti gli altri compresi i giovani Zucco e Paura, nonché Agostinelli. Tenuto a riposo Menez, nemmeno in panchina.

Gara nella quale la differenza di valori tecnici si è vista solo a sprazzi, e decisa nei minuti finali da Dzeko e Lukaku. Pienone al botteghino: quasi 16.00 gli spettatori presenti, con una nutritissima schiera di simpatizzanti interisti.

p.f.