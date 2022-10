Faccia a faccia tra Meloni e Berlusconi per la tregua: ecco come è andata

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi è arrivato questo pomeriggio in macchina alla sede romana di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa, per il faccia a faccia con la leader Giorgia Meloni.

Ad accogliere il Cav, che alla sede di Fdi è giunto da solo, c’era la premier ‘in pectore’ che lo ha atteso nel cortile del palazzo.

L’incontro si è reso necessario dopo le tensioni, incentrate sulla formazione del nuovo Governo, che hanno reso turbolenta la partenza della nuova maggioranza.

Al termine dell’incontro, una breve nota congiunta, che non chiarisce i termini della “tregua”. L’unico elemento certo è che il centrodestra andrà unito al Quirinale per le consultazioni.

“L’incontro – si legge nella nota – si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze. Meloni e Berlusconi hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l’altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo”