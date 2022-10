Governo, furia Berlusconi: “Trattativa è finita, ma a noi non sta bene”

Sono “lieto” del voto di oggi “avevamo fatto i calcoli che lo avrebbero votato tutti lo stesso”. Così Silvio Berlusconi ha replicato al Corriere.it sul voto di oggi lasciando Palazzo Madama. Ignazio La Russa è stato eletto senza i voti del gruppo di Forza Italia, ad eccezione dello stesso ex premier e di Casellati. A chi gli chiede chi a suo avviso abbia votato per La Russa ha replicato: “Il Terzo Polo e i senatori a vita. Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i veti sulle persone, i veti sono inaccettabili”.

Prosegue la trattativa? “No, è finita”. E che ministero avrà Licia Ronzulli? “Nessuno”. “Nessun ministero alla Ronzulli – ha ribadito – e non va bene perché non si devono dare i veti”.