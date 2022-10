Incendiava auto di gestori di una piscina olimpionica a Crotone: individuato il responsabile, mancano i mandanti

La Squadra Mobile della Questura di Crotone ha individuato il presunto autore degli incendi delle auto dei titolari della societa’ sportiva che gestisce la piscina olimpionica di Crotone. Si tratta di un uomo di 62 anni, B.F., al quale e’ stato notificato l’avviso di conclusione indagini in quanto ritenuto l’autore materiale degli incendi.

Le indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, attraverso l’acquisizione di immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza di diversi esercizi commerciali, e sulla scorta delle dichiarazioni di alcune persone informate sui fatti, hanno consentito di individuare l’uomo che sarebbe solo l’esecutore materiale dell’intimidazione.

Le indagini, infatti, proseguono per individuare i mandanti.

Gli incendi sono avvenuti in due periodi diversi, ma sempre alla vigilia della riapertura dell’impianto. A maggio scorso, quando la piscina dopo 3 anni di chiusura stava per riaprire i battenti, era stata incendiata la vettura, una Mercedes Classe A, di Francesco Arcuri (allenatore della squadra di pallanuoto della Rari Nantes Auditore); il 13 settembre scorso, il giorno dopo la riapertura per la stagione invernale, invece, era stata incendiata la Toyota Chr di Roberto Fantasia che si occupa degli atleti della Kroton Nuoto. Arcuri, insieme al fratello Vincenzo e a Roberto Fantasia, dirige la societa’ che ha ottenuto la gestione dell’impianto.