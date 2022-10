Sanità, indagato per peculato il sub commissario calabrese Esposito: “Ho fiducia nella magistratura”

“Ho fiducia nella magistratura e sono certo che i fatti che mi vengono contestati – che riguardano i mesi tra marzo e aprile del 2020, periodo nel quale ricoprivo il ruolo di dirigente generale del Dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata – verranno analizzati con precisione e senza alcun preconcetto”. Lo afferma il sub commissario della sanita’ calabrese, Ernesto Esposito, con riferimento al suo coinvolgimento nell’inchiesta della Dda di Potenza sulla gestione della sanita’ in Basilicata: Esposito risulta indagato, con l’accusa di peculato, per aver creato corsie preferenziali in favore di rappresentanti istituzionali lucani nella somministrazione di tamponi al tempo dell’emergenza Covid. “Ho sempre agito – prosegue Esposito – con senso di responsabilita’, seguendo le regole e rispettando le norme e i principi di legittimita’, anche in un periodo estremamente complesso come quello della prima ondata della pandemia da Covid-19. Continuero’ a lavorare con determinazione come sub-commissario del governo per la sanita’ nella Regione Calabria”