Modena-Reggina, la probabile formazione di Inzaghi: ballottaggio Fabbian-Hernani e novità in attacco

di Paolo Ficara – Dopo la rifinitura sostenuta in terra emiliana, in casa Reggina è tutto pronto per il settimo turno del campionato di Serie B che vedrà gli amaranto di scena al “Braglia” di Modena, in una gara nella quale sarà dura distinguere chi gioca in casa. Si preannuncia infatti una massiccia presenza di tifosi reggini, specie di emigrati al centro-nord.

Scelte fatte o quasi per il mister Pippo Inzaghi, sulle quali pesano i precedenti giorni di lavoro senza i due nazionali. Rigoberto Rivas, come anticipato giovedì mattina, ha raggiunto i compagni direttamente in Emilia: infatti mentre la squadra decollava dal “Tito Minniti” alla volta di Milano, l’honduregno stava atterrando a Fiumicino di rientro da Houston. Con jet-lag annesso.

Motivo per cui Rivas si accomoderà in panchina, pronto a subentrare nella ripresa. Al suo posto, a completare il tridente nel 4-3-3, spazio ad Emanuele Cicerelli sempre ficcante ogni volta che è subentrato in campionato. L’ala ex Lazio ha avuto l’ultima ed unica maglia da titolare nel triangolare di Salerno.

Autentico ballottaggio a centrocampo. Se Rivas ha sostenuto solo la rifinitura con i compagni, Giovanni Fabbian vanta un solo allenamento in più rispetto a lui. In questo caso però non è stata necessaria una traversata oceanica per rientrare a Reggio. Ma se il concorrente si chiama Hernani, è corretto parlare almeno di dubbio di formazione tra il 19enne di proprietà dell’Inter ed il brasiliano. La cosa abbastanza certa è che ci sarà staffetta tra i due. Joel Obi alla fine è rimasto a casa. Di seguito il probabile 4-3-3 di Pippo Inzaghi per Modena-Reggina, fischio d’inizio sabato alle ore 14:00:

Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Cicerelli.