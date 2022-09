Reggina, altro scatto in avanti: Canotto mette la freccia, a Pisa finisce 0-1

di Paolo Ficara – La Torre pende verso lo Stretto. Terza vittoria consecutiva per la Reggina, che nel quinto turno della Serie B sbanca Pisa ed ottiene la terza vittoria consecutiva. Il primo gol stagionale di Gigi Canotto, servito da un taglio perfetto di Jeremy Menez al 28′, è sufficiente per cogliere l’intera posta in palio al cospetto di un avversario con poche idee.

LE SCELTE – Inzaghi conferma quasi in blocco la formazione che ha strapazzato il Palermo, unico cambio forzato in difesa: Camporese rileva lo squalificato Cionek. L’acciaccato Rivas è regolarmente in campo. Maran rinuncia a Nagy faro del centrocampo e sistema i suoi con un 4-3-3: assenti Torregrossa e Gliozzi, panchina per Cissè, il centravanti lo fa Sibilli.

CANOTTO AL MINUTO 28 – Dopo un avvio di marca nerazzurra, Majer porta palla e resiste alla carica di Tourè: defilato a sinistra, crossa per l’inserimento di Fabbian ma Nicolas alza in angolo la sua incornata. Il Pisa fa la partita ma non crea occasioni nitide, mentre la Reggina sembra aver preparato la gara per pungere sulla propria fascia sinistra. Quando Menez al 28′ inventa un filtrante per Canotto, è di fatto il primo servizio per l’ala destra: passo incontenibile per Beruatto, l’ex Chievo davanti a Nicolas non sbaglia il diagonale dello 0-1.

IL VAR TOGLIE IL PAREGGIO – Dopo essersi smaterializzato in mezzo a due avversari, Rivas sbaglia il colpo del ko prima dell’intervallo. Maran interviene ed inizia la ripresa con l’attaccante brevilineo Masucci al posto del centrale Rus, passando ad un 4-2-3-1 con lo spostamento di Calabresi accanto a Barba e Marin proposto come terzino destro. La mossa sembra dare immediatamente i propri frutti: Tramoni si autolancia dal centro verso sinistra, Masucci sembra in fuorigioco ma calcia anticipando il compagno e mettendola nel sette. Si alza la bandierina, ma la posizione è regolare: il var tuttavia induce l’arbitro Serra a non concedere il gol, ravvisando un precedente fallo dello stesso Masucci su Camporese.

PRIMATO CONSOLIDATO – Poco da raccontare per il resto del secondo tempo. L’impressione è che i padroni di casa siano nervosi, ne è testimonianza il cambio di Maran che al 66′ richiama Masucci inserito all’intervallo. La Reggina soffre poco, anche se nel finale serve il guantone di Colombi per deviare un colpo di testa di Ionita. Poco prima, il var aveva tolto ai calabresi un rigore causa fuorigioco di Cicerelli. Gli uomini di Inzaghi salgono a 12 punti, oltre alla terza vittoria ottengono anche il terzo clean sheet consecutivo. Il Frosinone ha perso a Cittadella, il Brescia sta pareggiando a Modena. Sembra di essere in spiaggia, quando si spostano i vicini di ombrellone: godiamoci il sole, finché dura.

PISA – REGGINA 0-1

Rete: 28′ Canotto

PISA (4-3-3): Nicolas; Calabresi, Rus (46′ Masucci, 66′ Cisse), Barba, Beruatto (66′ Jureskin); Tourè (77′ Mastinu), Marin, Ionita; Morutan (87′ L. Tramoni), Sibilli, M. Tramoni. A disposizione: Dekic, Livieri, Canestrelli, Hermansson, Nagy, Piccinini. Allenatore: Maran.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara (69′ Giraudo); Fabbian, Crisetig, Majer (75′ Liotti); Canotto (83′ Ricci), Menez (69′ Gori), Rivas (69′ Cicerelli). A disposizione: Ravaglia, Bouah, Dutu, Loiacono, Hernani, Lombardi, Ricci, Santander. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Serra di Torino

Ammoniti: Masucci, Pierozzi, Colombi, Barba, Mastinu