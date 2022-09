Reggina: intesa con il Parma, ufficiale l’arrivo in prestito di Hernani

Dal sito della Lega B è possibile apprendere come la Reggina abbia depositato il contratto del centrocampista Hernani, 28enne brasiliano, prelevato dal Parma con la formula del prestito. I ducali lo avevano appena richiamato dal Genoa, dove si trovava in prestito con obbligo a determinate condizioni non verificatesi.

Dovrebbe essere la gemma finale di un calciomercato notevole per la Reggina, che fa spazio al brasiliano in lista over cedendo Lollo alla Triestina, Montalto alla Reggiana e Situm al Catanzaro.

p.f.