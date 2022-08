Minacce al sindaco Ferrari, Scalese (CGIL): “Alziamo un muro contro la prepotenza criminale”

Il segretario generale della CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Enzo Scalese, esprime la propria solidarietà al sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari da qualche giorno sotto scorta, dopo aver ricevuto minacce lo scorso mese di luglio.

“L’episodio del quale è stato vittima il presidente Ferrari allunga l’elenco degli amministratori presi di mira per il lavoro svolto nella quotidianità seguendo le regole della legalità e della trasparenza nel dare risposte alle istanze della comunità – afferma Scalese -. Un attacco mirato allo Stato e alle istituzioni che sindaci, consiglieri comunali ma anche consiglieri regionali e parlamentari rappresentano sul territorio con le attività che concretizzano l’espletamento del mandato elettorale, onorando l’impegno di chi ha affidato loro il delicato compito di governare e amministrare. Azioni che possono disturbare chi vorrebbe mano libera per imporre le proprie regole per tutelare interessi che non coincidono con quelli del bene comune. Per questo minacce e atti intimidatori non possono essere derubricati ad episodi a cui dedicare semplice solidarietà: nel rispetto dell’operato delle forze dell’ordine, le istituzioni, le associazioni sindacali, la società civile devono sempre far sentire la propria voce e il proprio sdegno per alzare un muro contro la prepotenza criminale a difesa della buona amministrazione”, conclude Scalese.