Reggina scatenata: il primo nome per l’attacco è Simone Zaza

Se l’idea Salvatore Sirigu per la porta sembrava suggestiva, per l’attacco ne spunta una ancora più esaltante. Le priorità della Reggina, nell’immediato, non riguardano sicuramente un reparto offensivo che annovera Galabinov, Menez, Montalto e Rivas. Ma esistono dei casi in cui l’occasione è troppo ghiotta.

Simone Zaza è in rotta col Torino, che lo sta facendo allenare in disparte. Ultimo anno di contratto per l’ex attaccante della Nazionale, con ingaggio faraonico superiore al milione. Solo all’estero, in Paesi esotici, potrebbero garantirgli la stessa cifra. La Reggina avrebbe sondato il terreno, ovviamente con l’intenzione di spalmare su più anni gli emolumenti.

Si registra anche una chiacchierata con Roberto Insigne, uomo dai gol pesanti a Reggio Calabria in C nel 2015 ed allenato con profitto da Pippo Inzaghi a Benevento come mezzapunta esterna. Per il medesimo ruolo, tra i giovani è stato convocato per il ritiro Alessandro Provazza, classe ’03 reduce dal prestito al Lamezia.

p.f.

