Reggina, effetto Inzaghi: suggestione per la porta e due possibili conferme

Con il raduno della Reggina in programma giovedì nel tardo pomeriggio al Sant’Agata, si cerca di dare una forma al calciomercato nel più breve tempo possibile. E non con i primi che capitano. Confermati i desiderata nel nuovo tecnico Pippo Inzaghi verso due difensori allenati con profitto a Benevento, ossia Federico Barba e Gaetano Letizia.

Ma con l’arrivo dell’ex attaccante di Juventus e Milan in riva allo Stretto, fioccano le idee che fino a tre giorni fa sarebbero apparse irrealizzabili. Da confermare il sondaggio effettuato per Salvatore Sirigu, 35enne portiere campione d’Europa in carica ed ormai svincolatosi dal Genoa. Per lui accostamenti importanti in Serie A, fin qua non concretizzatisi. Per la Reggina sarebbe un colpaccio da urlo, ma siamo nel campo delle ipotesi anche se teoricamente concrete.

Già avviati e praticamente da finalizzare i discorsi per due calciatori che si sono guadagnati la stima dei tifosi amaranto. Si tratta di Gianluca Di Chiara, tornato al Perugia per fine prestito ma pronto a riunirsi ai vecchi compagni; e di Michael Folorunsho, attualmente in ritiro con il Napoli. Per entrambi andrà modificata la formula di trasferimento con le rispettive società di appartenenza.

p.f.