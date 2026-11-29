Franco Falvo, originario di Feroleto Antico, una vita trascorsa tra l’impegno culturale, la ricerca storica, il giornalismo e, a un certo punto, una partenza che non era stata programmata e che ha cambiato profondamente il corso della sua esistenza.

È proprio questa esperienza a essere stata riconosciuta a Roma, nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio, dove il 27 novembre 2026 gli è stato conferito il Premio “La Letteratura delle Radici”, promosso dall’associazione Italian in Italy ETS, presieduta da Pina Foti.

Il riconoscimento è arrivato per Il coraggio di cambiare. Storia, pensieri e fede di un emigrato, pubblicato nel 2023 da Grafichéditore di Lamezia Terme e successivamente tradotto anche in tedesco con il titolo Der Mut zur Veränderung.

La candidatura dell’opera è partita proprio dalla casa editrice, che ha scelto di sottoporla all’attenzione della giuria senza anticipare all’autore l’iniziativa. Franco Falvo ha appreso la notizia del riconoscimento soltanto dopo la comunicazione ufficiale. Una scelta editoriale che testimonia quanto sia importante, per un editore, non limitarsi alla pubblicazione di un libro, ma continuare a seguirne il percorso e a cercare occasioni perché possa incontrare nuovi lettori.

Ma per comprendere il significato di questo premio bisogna tornare alla storia dell’autore.

Nato a Settingiano nel 1965, Falvo è cresciuto a Feroleto Antico, paese al quale ha dedicato gran parte della propria attività di ricerca e divulgazione. Giornalista pubblicista dal 1997, è stato corrispondente del Quotidiano della Calabria per oltre vent’anni. Ha pubblicato opere di poesia, narrativa e numerosi lavori dedicati alla storia del territorio, contribuendo alla conservazione della memoria locale. Tra le sue iniziative figura anche la realizzazione di un museo storico a Feroleto Antico, inaugurato nel 2014 a Palazzo Cosentini, con documenti, fotografie e testimonianze della vita del paese.

Una vita, dunque, fortemente legata alla propria comunità, fino a quando, nel 2016, le circostanze lavorative lo hanno portato a trasferirsi all’estero. A cinquant’anni si è trovato ad affrontare una realtà completamente diversa, lasciando la Calabria e i propri riferimenti per cercare in Svizzera una possibilità di lavoro e di futuro.

È da questa esperienza che nasce il libro. Non un semplice racconto nostalgico dell’emigrazione, ma una testimonianza che affronta anche gli aspetti meno conosciuti e meno raccontati di chi è costretto a ricominciare lontano da casa: le difficoltà linguistiche, la solitudine, la precarietà, le umiliazioni, il confronto con una cultura diversa e, talvolta, l’amarezza di scoprire che le maggiori difficoltà possono arrivare proprio da chi condivide la stessa origine.

Il Premio “La Letteratura delle Radici” nasce per valorizzare la lingua, la cultura e il patrimonio identitario italiano, riconosce nelle opere letterarie uno strumento per conservare e trasmettere alle nuove generazioni il legame con i luoghi di provenienza. Un tema particolarmente significativo quando si parla di emigrazione e delle comunità italiane all’estero.

I componenti della giuria M. Stella Loiacono, docente al Convitto Nazionale di Roma, e Giuseppe Pace, primo ricercatore del CNR-IRISS, hanno approfondito alcuni aspetti dell’opera e del percorso umano dell’autore. Falvo ha raccontato personalmente le ragioni della propria partenza, il cambiamento intervenuto nella sua vita e il lungo processo che lo ha portato a trasformare quell’esperienza in scrittura.

Accanto a lui, in Campidoglio, il figlio Tullio, arrivato da Feroleto Antico per condividere un momento che ha riguardato non soltanto il riconoscimento letterario, ma anche una vicenda familiare vissuta attraverso sacrifici, lontananze e nuove prospettive.

Per Grafichéditore, casa editrice indipendente di Lamezia Terme, il premio rappresenta anche un risultato del lavoro di promozione degli autori e delle opere che vengono pubblicate. La scelta di candidare Falvo è nata dalla convinzione che il suo libro avesse qualcosa di importante da portare all’attenzione dei lettori: una testimonianza diretta, scomoda in alcuni passaggi, ma capace di affrontare una realtà sociale che merita ascolto.

La Calabria, attraverso la storia di un suo autore, arriva così in uno dei luoghi istituzionali più rappresentativi della Capitale. E questa volta non sono soltanto le pagine dedicate alla storia di un paese a parlare delle radici, ma la vita stessa di chi, pur avendo dovuto allontanarsene, non ha mai interrotto il legame con la propria terra.

Il premio ricevuto da Franco Falvo dà visibilità a un libro, ma soprattutto a una storia che parte da Feroleto Antico, attraversa l’esperienza dell’emigrazione e torna idealmente alle proprie origini. Perché le radici non sono soltanto il luogo in cui si nasce: sono anche ciò che continua ad accompagnarci, ovunque la vita ci porti.