Si intitola “Una tenebra azzurra” la nuova fatica letteraria di Gianluca Veltri, già firma più che ventennale del Quotidiano del Sud, oltre che di diverse testate nazionali, tra cui “Mucchio selvaggio” e “Diario della settimana”. Pubblicato dall’editore Ferrari, come il precedente “L’odore dell’arrivo”, risalente a cinque anni fa, “Una tenebra azzurra” si sviluppa come un monologo interiore del protagonista Nick, archivista del tempo. Avvolto da un’improvvisa solitudine, mentre il presente rischia di attanagliarlo, Nick rivive ricordi del padre Ben, scomparso da anni, attraversando finalmente un lutto mai elaborato fino ad allora. Il terrore che dopo di noi non rimarrà nulla lo porta a passare in rassegna, in capitoli intermittenti che alternano l’ora e il prima, come in una sorta di “Spoon River”, storie che appartengono all’infanzia e all’adolescenza, che in qualche modo hanno plasmato la sua visione delle cose.

La paura del presente si accompagna alla fiducia e alla speranza: l’amore per Bellastory, da sottofondo della storia, diventa il tema portante di un romanzo che affronta i temi della perdita, del tempo che passa trasformando i fatti e le percezioni che abbiamo della vita.

Veltri, che si è occupato a lungo di critica musicale, utilizza qui la musica, la letteratura e il cinema come veicoli di storie e emozioni. Come un coro, le canzoni ascoltate, i film visti, i libri letti ritornano nella mente di Nick, offrendogli le parole per descrivere il mondo e, insieme, una protezione speciale dal presente ostile. “Una tenebra azzurra” è un romanzo intenso e inquieto, che ci ricorda l’importanza di vivere il momento. La vita sa essere tenebra, ma può diventare una tenebra azzurra, se siamo capaci di “arredare il tunnel” nel quale ci troviamo.

Gianluca Veltri, cosentino, dopo molti anni dedicati alla scrittura applicata alla musica, che hanno portato alla pubblicazione di un volume su Claudio Lolli, “Da una finestra sbagliata”, e un libro-canzoniere su Francesco Guccini, “Fiero del mio sognare”, si dedica da anni a quel che chiama “scrittura disinteressata”. La nuova fase del suo percorso ha visto l’uscita di tre opere: “Le parole salvate” (2018), “L’odore dell’arrivo” (2021) e il fresco di stampa “Una tenebra azzurra”. Attualmente collabora con il blog online “Nazione indiana” e con “L’Osservatore Romano”. Nella scrittura di Veltri c’è sempre un’attenzione speciale alla forza della memoria, al destino di “vite minuscole” di uomini e donne altrimenti dimenticate, alle ferite dell’anima, ai cortocircuiti che si verificano nelle esistenze e le rendono irripetibili. Senza dimenticare l’amore per la montagna, sempre presente e quasi personaggio vivo e pulsante dentro le pagine, con i suoi fiumi, gli odori, le storie che custodisce.

L’autore presenterà il romanzo in reading, nei quali affiancherà a letture e conversazioni l’esecuzione live di brani, accompagnandosi con la chitarra. La prima presentazione si è svolta lo scorso 20 novembre a Cosenza nelle Officine OVO, davanti a una platea molto partecipe.