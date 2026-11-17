È disponibile da questa settimana il nuovo libro del giornalista e divulgatore scientifico Peppe Caridi, intitolato “Le Meraviglie della Meteorologia”, 156 pagine illustrate a colori, pubblicato da Laruffa Editore. L’opera si preannuncia come un punto di riferimento fondamentale per gli appassionati e gli studiosi del settore, offrendo un’indagine meticolosa sulla storia della meteorologia e sul profondo legame che unisce le dinamiche climatiche allo sviluppo delle civiltà umane. Il volume è arricchito da due contributi di altissimo prestigio: la prefazione del Colonnello Guido Guidi, eccellenza della meteorologia italiana contemporanea, guida del CNMCA dell’Aeronautica Militare e volto storico delle previsioni Rai, e le riflessioni del Prof. Enzo Siviero, insigne scienziato, ingegnere, intellettuale e Rettore dell’Università eCampus.

La prima parte del volume offre un’appassionante storia della meteorologia, un contenuto inedito e frutto di un grande lavoro di ricerca, che ripercorre l’evoluzione di questa scienza fin dai suoi albori. Il lettore viene trasportato dalle antiche intuizioni della Meteorologica di Aristotele e dalle suggestioni medievali, fino alla rivoluzione del metodo sperimentale tra Rinascimento ed Età Barocca, segnata dall’invenzione dei primi veri strumenti di misurazione come il termometro, il barometro e il pluviometro. L’opera esplora poi l’evoluzione dell’informazione meteorologica in Italia, partendo dai pionieri della divulgazione televisiva come Edmondo Bernacca e Andrea Baroni, per arrivare alle complesse dinamiche della comunicazione odierna.

Una sezione centrale e fortemente innovativa del saggio è dedicata alla storiografia climatica, con un focus particolare sulla celebre scuola francese delle Annales. Attraverso un approccio storico di grandissimo respiro, l’autore attinge agli studi di giganti come Fernand Braudel ed Emmanuel Le Roy Ladurie per dimostrare come, nel corso dei secoli, sia sempre stato il clima a dettare i ritmi della storia. È un’evidenza storica che ribalta completamente la presuntuosa narrativa contemporanea, in cui è l’uomo a illudersi di poter condizionare le mutevoli dinamiche dell’atmosfera. Tanti documenti e aneddoti contenuti nel libro dimostrano, al contrario, come sia sempre stato il clima a dettare le regole, costringendo le società a un continuo, instancabile e ammirevole sforzo di adattamento per poter sopravvivere e prosperare.

A completare questa ricca narrazione, il libro offre un’affascinante sezione di appendici che unisce il folklore ancestrale alla più rigorosa classificazione scientifica degli eventi estremi. Da un lato, l’autore recupera l’antica saggezza contadina e marinara attraverso una preziosa raccolta di proverbi popolari, testimonianza di un’epoca in cui l’osservazione del cielo era l’unico strumento per prevedere il tempo. Dall’altro, il saggio fornisce un’analisi dettagliata degli strumenti di misurazione dei fenomeni più violenti del pianeta: la Scala Fujita per la classificazione della potenza distruttiva dei tornado e la Scala Saffir-Simpson per l’inquadramento dell’intensità degli uragani.

L’opera culmina con una sentita e doverosa dedica al grande scienziato Antonino Zichichi, recentemente scomparso. La sua immensa eredità scientifica – incentrata sul rigore del metodo galileiano e sulla fondamentale distinzione tra l’inquinamento e l’evoluzione globale del clima – rappresenta la vera bussola divulgativa e intellettuale dell’intero saggio.

Le dichiarazioni dei protagonisti.

Peppe Caridi, autore del libro e direttore di MeteoWeb:

“Questo libro è il frutto di un lavoro meticoloso di ricerca sulla storia della meteorologia durato molti anni. Ho voluto dedicare una parte fondante alla storiografia, in particolare all’approccio della scuola delle Annales, perché testimonia in modo inequivocabile il reale rapporto tra il clima e la nostra specie. La storia ci insegna che il clima ha sempre condizionato in modo perentorio le attività umane e che l’umanità è sopravvissuta e ha prosperato proprio grazie alla sua capacità di adattarsi. È un’evidenza storiografica che ribalta l’attuale narrativa, che vede l’uomo presumere di poter condizionare a suo piacimento un clima che cambia per natura. Inoltre, ho voluto racchiudere in questo viaggio anche le due anime della meteorologia: quella romantica e rurale dei proverbi popolari, e quella estrema e scientifica legata alle evidenze scientifiche emerse nel corso dei secoli che hanno portato alla moderna precisione di rilevamenti e previsioni. Infine, ho dedicato la parte finale dell’opera al grandissimo scienziato Antonino Zichichi recentemente scomparso da pochi mesi: la sua eredità scientifica e il suo instancabile richiamo al rigore galileiano hanno sempre guidato profondamente il mio spirito di divulgazione giornalistica”.

Roberto Laruffa, editore:

“Abbiamo voluto sostenere questa pubblicazione innanzitutto perché i contenuti sono frutto di un’attenta ricerca da parte dell’autore, Peppe Caridi, esperto di meteorologia e direttore di MeteoWeb. Oggi il meteo è parte della nostra quotidianità, e la tecnologia, le app e tanto altro ci permettono di avere sempre a portata di mano una consultazione. Questo libro può essere d’ausilio per capire meglio i fenomeni meteorologici, soprattutto stimolando la curiosità”.

Il volume è già disponibile per l’acquisto online sul sito ufficiale della casa editrice al seguente link: https://www.laruffaeditore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=411&virtuemart_category_id=26&Itemid=480&lang=it