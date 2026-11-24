Riceviamo e pubblichiamo

Gentile Direttore,

sono un imprenditore calabrese e vorrei raccontare un’esperienza personale che mi ha profondamente segnato, ma che soprattutto mi ha fatto conoscere una realtà della nostra sanità della quale credo si parli troppo poco. Circa tre mesi fa, dopo un infarto, sono stato trasferito d’urgenza alla Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, a Germaneto, dove sono stato sottoposto a un delicato intervento al cuore. Sono stati giorni difficili, nei quali la paura si è mescolata alla speranza di poter tornare alla mia vita e alla mia famiglia. Fortunatamente tutto è andato bene. Dopo un breve periodo di ricovero sono stato trasferito in una struttura di riabilitazione, sempre in Calabria, e ho iniziato il mio percorso di recupero.

All’inizio pensavo di aver subito un normale intervento di bypass coronarico. Mi aveva sorpreso la rapidità con cui mi stavo riprendendo, ma non conoscevo le particolarità dell’operazione. Soltanto dopo, parlando con altri pazienti e cercando di capire meglio cosa mi fosse stato fatto, ho scoperto qualcosa che mi ha lasciato davvero stupito.

Il mio non era stato un intervento di routine, ma un’operazione eseguita con una tecnica particolarmente avanzata, praticata soltanto in pochissimi centri europei. A operarmi è stato il dottor Antonio Di Virgilio, responsabile del Programma di Cardiochirurgia Mini-invasiva del Centro di Cardiochirurgia dell’AOU Renato Dulbecco di Catanzaro, diretto dal professor Pasquale Mastroroberto.

Ho cercato di informarmi, anche chiedendo spiegazioni, e ho capito, con parole semplici, che il chirurgo era riuscito a realizzare i bypass necessari senza aprire completamente il torace e senza fermare il cuore. Attraverso una piccola incisione e con l’aiuto di una telecamera, ha utilizzato delle arterie per creare nuove vie attraverso le quali far arrivare il sangue al cuore, evitando anche di prelevare una vena dalla gamba. Una tecnica che permette di intervenire in maniera meno traumatica, riducendo il dolore dopo l’operazione, il rischio di alcune complicazioni e i tempi di recupero.

Ho scoperto inoltre che l’utilizzo delle arterie per i bypass può offrire importanti vantaggi anche nel tempo.

Non sono un medico e non pretendo di spiegare una procedura così complessa. So però quello che ho vissuto: mi sono ritrovato ad affrontare un intervento molto delicato e, grazie alla competenza di chi mi ha operato, ho potuto iniziare a recuperare le mie forze in tempi che non immaginavo.

La mia curiosità mi ha portato anche a conoscere meglio il percorso professionale del dottor Di Virgilio.

Ho scoperto che ha dedicato quasi trent’anni allo sviluppo della cardiochirurgia mini-invasiva in Calabria, dopo essersi formato e aver lavorato anche in importanti centri cardiochirurgici francesi. È specialista in cardiologia e cardiochirurgia, ha diretto la Chirurgia Toracica dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e svolge da anni attività di insegnamento e formazione dei giovani medici all’Università Magna Graecia.

Ho appreso che già nel 1999 aveva contribuito a introdurre in Calabria tecniche innovative di cardiochirurgia meno invasiva e che oggi, insieme alla sua équipe, continua a svilupparle, rendendo possibili interventi complessi con modalità che soltanto pochi centri europei utilizzano. Questo mi ha fatto riflettere. Siamo spesso abituati a pensare che, per ricevere cure particolarmente avanzate, sia necessario andare al Nord o addirittura all’estero. Io, invece, ho trovato nella mia regione un professionista di grande esperienza e una squadra di medici e operatori sanitari che mi hanno permesso di affrontare una situazione gravissima senza dover lasciare la Calabria.

Non voglio sostenere che nella nostra sanità tutto funzioni perfettamente. Sappiamo bene che esistono problemi, difficoltà e situazioni che meritano attenzione. Ma proprio per questo credo sia giusto raccontare anche ciò che funziona, soprattutto quando dietro i risultati ci sono anni di studio, sacrifici, ricerca e dedizione. Al dottor Antonio Di Virgilio voglio dire pubblicamente grazie. Non soltanto per avermi operato, ma per avermi dato la possibilità di continuare a vivere, lavorare e stare accanto alle persone che amo. Il mio ringraziamento va anche al professor Mastroroberto, all’intera équipe cardiochirurgica e a quanti si sono presi cura di me durante il ricovero e la riabilitazione.

Oggi, ripensando a quei giorni, mi rendo conto di quanto sia stato importante poter contare su professionisti di questo livello proprio nella mia terra. Per questo ho deciso di scrivere questa lettera: perché la buona sanità merita di essere raccontata e perché noi calabresi dobbiamo sapere che, anche nei nostri ospedali, lavorano medici capaci di offrire cure di altissima qualità. A volte ci accorgiamo del valore di queste persone soltanto quando la nostra vita finisce nelle loro mani.

Io ho avuto la fortuna di incontrarle. E non voglio che il mio grazie rimanga soltanto una parola detta in privato.

Con profonda gratitudine,

A.C.

un paziente calabrese