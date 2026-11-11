“Uno al mese. Lo scioglimento dei Comuni per mafia e la necessità di una riforma non più rinviabile”: il dossier di Avviso Pubblico sarà presentato il 12 novembre a Roma

Il nuovo dossier sarà presentato giovedì 12 novembre, alle 11.00, a Roma, presso la Sala Walter Tobagi della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in Via delle Botteghe Oscure. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming attraverso il seguente link: https://www.youtube.com/live/Qy0GCseUJVE

In sala saranno presenti Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo; Renato Natale, ex sindaco Casal di Principe e Mariateresa Fragomeni, sindaca di Siderno che hanno raccontato all’interno del dossier le loro storie di rinascita post-scioglimento.



Ad illustrare il rapporto saranno Claudio Forleo, responsabile dell’Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico e Ludovica Ioppolo, Ricercatrice Istat. Sono attesi gli interventi di Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo; Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, un/a rappresentante di ANCI, un/a rappresentante del FISU e Vincenza Rando, Senatrice. A moderare l’incontro Enrica Riera, giornalista del Domani.

«Le organizzazioni criminali mafiose hanno imparato ad approfittare della globalizzazione dei mercati e hanno fatto propri i progressi delle tecnologie per gestire gli affari. E tuttavia, ieri come oggi, il rapporto delle mafie con il territorio e con la politica resta un elemento centrale, perché se la politica nazionale troppo spesso non si occupa di mafie, le mafie si occupano certamente della politica, soprattutto a livello locale», commenta il Presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà.

Accanto alle proposte per una riforma della legge sugli scioglimenti, questo dossier propone anche una nuova analisi sul fenomeno, grazie alla collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) che ha indagato una delle principali criticità legata al fenomeno – il reiterato scioglimento di uno stesso Ente – con lo scopo di far emergere delle “red flags”, ovvero indicatori di rischio in grado di capire quali Comuni sono maggiormente vulnerabili alle mire mafiose rispetto ad altre amministrazioni prive di quelle peculiarità.

Ma c’è un’altra novità. Il nuovo rapporto racconta anche la primavera di alcuni comuni dopo un lungo periodo di scioglimento e sospensione della democrazia. Sono storie di resistenza e riscatto di intere comunità stanche del cappio asfissiante delle cosche. Storie di rinascita e di una corretta gestione del bene comune, che restituiscono alla politica la dignità dell’agire democratico. È il caso della resistenza organizzata alla camorra a Casal di Principe; o quello di Siderno, in Calabria, dove si è lavorato per ricostruire il patto di fiducia tra politica e cittadini; o ancora quello di Monte Sant’Angelo in Puglia, dove la legalità è diventato un progetto collettivo.

Il dossier, infine, ospita anche i contributi di due Senatori della Repubblica, Salvatore Sallemi e Walter Verini che, da membri della Commissione Parlamentare Antimafia, hanno illustrato il loro punto di vista sulla riforma degli articoli del Testo Unico degli Enti Locali che disciplinano l’istituto dello scioglimento. Perché una riforma della legge non è più rinviabile, se si vuole aiutare gli enti locali commissariati per mafia a recuperare in pieno il proprio percorso democratico.