Software che rende la comunicazione all’interno di un’azienda semplice e sicura

Ritrovare un documento condiviso settimane prima, capire chi deve occuparsi di una richiesta o aggiornare i colleghi che lavorano da un’altra sede. Sono attività ordinarie, eppure possono richiedere parecchio tempo quando le informazioni circolano senza un’organizzazione precisa. La business email rimane uno dei principali strumenti di comunicazione professionale, ma affidarsi esclusivamente alla posta elettronica può complicare il coordinamento, soprattutto nelle aziende con più reparti.

Chat interne, archivi condivisi e piattaforme collaborative permettono di gestire buona parte di questi scambi nello stesso ambiente. Non tutti i programmi, però, offrono le medesime funzionalità. E prima di adottarne uno occorre valutare anche come vengono protetti i dati aziendali.

Comunicazione aziendale: quando email e riunioni non bastano

Una richiesta inviata per posta elettronica può finire in mezzo a decine di messaggi. Lo stesso documento, magari, viene modificato da più persone e salvato in versioni differenti. Quando succede, ricostruire le decisioni prese diventa complicato.

Le piattaforme dedicate alla comunicazione interna permettono di raccogliere conversazioni e materiali di lavoro in spazi accessibili ai dipendenti autorizzati. Alcune includono strumenti per seguire i progetti, altre privilegiano le videochiamate o la gestione del personale.

Cambia anche il modo di organizzare gli scambi. Un aggiornamento può essere pubblicato e consultato successivamente, senza interrompere il lavoro dei colleghi con una riunione. Una questione urgente, invece, può essere affrontata direttamente in chat.

Per le imprese che alternano presenza in ufficio e lavoro da remoto, avere informazioni facilmente reperibili può fare una differenza concreta.

Factorial: comunicazioni e pratiche del personale

Ferie da approvare, turni da aggiornare, documenti da firmare. Nelle piccole e medie imprese, molte comunicazioni riservate riguardano proprio l’organizzazione del personale.

Factorial riunisce queste attività in un gestionale che comprende anche strumenti per diffondere annunci e aggiornamenti interni. I responsabili possono seguire le richieste dei dipendenti, mentre questi ultimi hanno accesso alla documentazione di propria competenza.

La firma elettronica consente di completare alcune procedure senza stampare i documenti. È disponibile anche un organigramma interattivo, utile per individuare i referenti dei diversi reparti.

Il programma può inoltre collegarsi ad applicazioni esterne, riducendo la necessità di gestire separatamente alcuni processi amministrativi.

Slack: meno email, conversazioni divise per argomento

Il funzionamento di Slack ricorda quello delle applicazioni di messaggistica, con una differenza importante: le discussioni possono essere organizzate in canali dedicati.

Un gruppo può utilizzarne uno per seguire un progetto, mentre le comunicazioni riservate rimangono all’interno di conversazioni private. Sono disponibili anche messaggi diretti, chiamate e condivisione di file.

Le notifiche di Jira e Google Calendar possono arrivare direttamente su Slack, senza dover controllare ogni volta le due applicazioni. Quanto alla privacy, bisogna sapere che, in determinate circostanze, gli amministratori aziendali hanno la possibilità di consultare i messaggi dei dipendenti. Prima di adottare il servizio conviene dunque chiarire chi può accedere alle conversazioni e per quanto tempo queste vengono conservate.

Microsoft Teams: documenti e riunioni nello stesso programma

Con Teams, chi utilizza già Microsoft 365 può lavorare sui file Word ed Excel insieme ai colleghi, anche durante una videoconferenza. Basta condividere lo schermo per mostrare un documento o discuterne le modifiche.

Gli appuntamenti si fissano attraverso Outlook. Per alcune riunioni sono disponibili anche trascrizioni e riepiloghi automatici, a seconda delle funzionalità Microsoft attivate. Chat e strumenti di controllo degli accessi completano il servizio, utilizzabile anche nelle organizzazioni con molti dipendenti.

La gestione dei dati merita un esame a parte. Quali informazioni vengono raccolte sugli utenti? Sono abilitate funzioni di monitoraggio? Sono verifiche che spettano all’azienda, anche per assicurarsi che l’utilizzo del programma rispetti la normativa sulla privacy.

Bitrix24: seguire i progetti senza perdere di vista i clienti

Un cliente invia una richiesta, il reparto commerciale deve occuparsene e nel frattempo bisogna aggiornare le attività in corso. Con Bitrix24 queste operazioni possono essere coordinate senza ricorrere necessariamente a programmi separati.

Oltre alla messaggistica interna, il software comprende un CRM e un sistema per organizzare i progetti. Le scadenze si controllano attraverso calendari condivisi, bacheche Kanban e diagrammi di Gantt. Per le procedure e i documenti aziendali c’è invece un archivio consultabile dai dipendenti.

Le comunicazioni provenienti da canali differenti confluiscono nel contact center. Riunire tante funzioni può semplificare il lavoro, ma richiede anche una certa preparazione: configurare Bitrix24 e familiarizzare con i suoi strumenti potrebbe richiedere più tempo rispetto all’adozione di una normale chat aziendale.

Connecteam e Haiilo: comunicare anche fuori dall’ufficio

Non tutti i lavoratori dispongono di una scrivania o di un computer aziendale. Per chi opera nei negozi, nelle strutture sanitarie o sul territorio, consultare gli aggiornamenti dallo smartphone può essere più pratico.

Connecteam nasce anche per queste esigenze. Oltre alla comunicazione online interna, permette di organizzare turni e registrare le ore lavorate.

Alcune funzionalità prevedono il trattamento di dati sulla posizione geografica. Le imprese devono quindi verificare quali informazioni vengono raccolte, per quali finalità e con quali garanzie.

Diverso l’approccio di Haiilo, orientato soprattutto alle grandi organizzazioni. La piattaforma mette a disposizione uno spazio simile a un social network interno, dove pubblicare notizie e coinvolgere i dipendenti nelle iniziative aziendali.

Quali aspetti valutare prima di scegliere

Una piccola impresa potrebbe avere bisogno soltanto di messaggi e documenti condivisi. Un’azienda distribuita su più sedi, invece, potrebbe richiedere controlli più dettagliati sugli accessi e collegamenti con i programmi già utilizzati.

La sicurezza merita una verifica specifica. Autenticazione a più fattori, cifratura e gestione delle autorizzazioni sono elementi da esaminare insieme alle politiche di conservazione dei dati.

Conta anche la facilità d’uso: un programma ricco di funzioni serve a poco se i dipendenti continuano a comunicare attraverso canali separati perché lo trovano troppo complicato.

Per questo, prima dell’adozione, è utile stabilire quali informazioni condividere, chi può consultarle e quando ricorrere a chat, email o riunioni. Il software può rendere gli scambi più ordinati, ma la gestione della comunicazione resta affidata alle persone.